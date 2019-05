Rose haalt uit naar Gullit: ’Hebben hem de mond gesnoerd’

Gullit liet zich erg kritisch uit over het spel van een aantal individuele spelers en het gehele spel van Tottenham toen Ajax in Londen met 0-1 won. In de ogen van Gullit zouden Dele Alli, Victor Wanyama en Danny Rose in technisch opzicht vreselijk slecht zijn.

Rose kon de kritiek van de Europees Kampioen van 1988 niet echt waarderen. „Als je naar de kritiek luistert van iemand als Ruud Gullit na de eerste wedstrijd. Zo onbeschoft”, vertelt Rose aan Sky Sports. „We hebben hard gestreden vandaag (woensdagavond, red.) en hopelijk hebben wij hem nu de mond gesnoerd.”

Volgens Rose zorgden de woorden van Gullit voor extra motivatie. „Het was absoluut niet op zijn plaats om ons zo te bekritiseren”, gaat de linksback verder. „Het zorgde voor olie op het vuur. Ik hoop dat hij zijn woorden nu terugneemt.”