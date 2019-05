Verstappen krijgt rust richting Racedagen

De Jumbo Racedagen beginnen op zaterdag 18 mei en eindigen een dag later. Deze worden gehouden op het racecircuit van Zandvoort, waar Verstappen ook dit jaar zijn racekunsten komt vertonen.

Het lijkt erop dat Red Bull Racing de Limburger wat rust gunt in aanloop van het race-evenement in Nederland. Bij de testdagen in Barcelona, die gepland staan op 14 en 15 mei, heeft de Oostenrijkse renstal gekozen voor Pierre Gasly en Dan Ticktum. Verstappen ontbreekt in de opstelling.

Voordat Verstappen aan een aantal dagen rust kan denken, moet hij zich eerst van zijn beste kant laten zien bij de Grand Prix van Barcelona, die hij in 2016 nog won. De eerste vrije trainingen beginnen op vrijdag 10 mei. De derde en tevens laatste vrije training start op zaterdag 11 mei, gevolgd door de kwalificatie. De race start op zondag 12 mei.