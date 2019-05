Dumoulin: ’Kon niet slapen van Ajax’

Tijdens zijn persconferentie voor de Giro d’Italia beantwoordde Dumoulin hoofdschuddend de vraag hoe hij de uitschakeling in de Champions League van de Amsterdamse ploeg had ervaren. „Ik heb die wedstrijd zitten kijken en ik kon er niet van slapen. Ik wil er eigenlijk niet zo veel over zeggen, vreselijk”, aldus de 28-jarige Limburger.

Dumoulin zag toe hoe Ajax een 2-0 voorsprong verspeelde in de eigen Johan Cruijff ArenA. De Amsterdammers kwamen zelfverzekerd uit de kleedkamers, maar kregen al snel te maken met een stormachtig Tottenham. Binnen een kwartier stond het alweer 2-2, door twee treffers van Lucas Moura. Diezelfde Moura bezorgde Ajax in de 96e minuut een ware nachtmerrie, waar dus ook Dumoulin wakker van heeft gelegen. De Braziliaan schoot namelijk in de slotseconde van de wedstrijd Spurs naar de finale, ten koste van Ajax.

Toch zal Dumoulin zijn slaap nodig hebben, als hij zaterdag begint aan zijn vierde Giro d’Italia, waar hij maar één doel heeft: winnen, te beginnen zaterdag in een aantrekkelijke korte tijdrit met een klim naar de basiliek van San Luca in Bologna. „Ik kijk met name uit naar de tijdritten. Ik hoop daar wat voordeel uit te halen, al denk ik wel dat de Giro in de laatste week in de bergen wordt beslist”, vertelde hij tijdens een drukbezochte persconferentie.

In het FICO Eataly World, een culinair paradijs iets buiten Bologna waar de Giro zijn tenten heeft opgeslagen, keek de kopman van Sunweb op verzoek vooruit. „Of ik die tijdrit wel of niet win, de Giro is nog lang. Om maar eens een cliché te gebruiken. Froome eindigde in 2015 in Utrecht in de middenmoot, maar won drie weken later wel de Tour. Het zou lekker zijn om meteen een rit te winnen. Zoals vorig jaar in Jeruzalem. Of ik op dit moment net zo goed ben? Vraag me dat zaterdag. Ik heb er in ieder geval zin in en voel me goed gesteund.”