Dumoulin overweegt fietswissel in tijdrit

Het parcours telt acht kilometer, waarvan er 5,9 vlak zijn en de laatste 2,1 kilometer moet er een muur bedwongen worden met een gemiddelde stijging van 9,7% naar San Luca. De 28-jarige Limburger denkt er aan om voor het laatste deel een ’gewone’ fiets te pakken. „We gaan het bekijken, dat is het overwegen waard, maar dat houd ik nu nog voor mijzelf.”

De tijdrit vergelijkt hij enigszins met het tijdritparcours van twee jaar geleden van het WK in Bergen. „Dat was wel langer natuurlijk (31 kilometer, red.) en ook de slotklim, maar ik werd daar wel wereldkampioen. Ik word wel blij van zo’n tijdrit met zo’n lastig slot.” Dumoulin wisselde in Noorwegen overigens niet van fiets voor de slotklim en pakte destijds het goud.