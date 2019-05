Balende Verstappen laat Ajax-vrienden bewust even met rust

De Nederlandse Formule 1-coureur had het idee dat het ticket voor de eindstrijd in Madrid na de 2-0 voorsprong binnen. „Ik dacht: die is in the pocket”, zo vertelde de 21-jarige Limburger donderdag tijdens het perspraatje in aanloop naar de Grand Prix van Spanje van aankomend weekeinde.

’Dramatisch’

„Ik heb de wedstrijd niet gezien, want ik was aan het eten. Ik volgde het via mijn telefoon. De laatste seconden waren vrij dramatisch”, stelde hij met gevoel voor understatement, doelend op de winnende goal van Tottenhom Hotspur-aanvaller Lucas Moura in de vijfde minuut van de blessuretijd: 2-3.

Speciale band

Verstappen is een PSV-fan, maar heeft een speciale band met Matthijs de Ligt en Frenkie de Jong. Ziggo bracht de autocoureur en de twee Ajacieden vorig jaar bij elkaar voor een potje FIFA. „Dat was de eerste keer dat ik ze ontmoette. Het zijn twee jongens die ondanks hun succes heel normaal zijn gebleven. Ze zijn nog steeds zoals ze waren. Dat vind ik mooi om te zien, daar houd ik wel van.”

Voor de wedstrijd wenste Verstappen het tweetal via Instagram nog succes. „Dat had ik misschien niet moeten doen. Ik heb het misschien gejinxt. Na de zege op Juventus heb ik ze na afloop een berichtje gestuurd. Nu dacht ik: laat ik dat maar niet doen. Ik ben dan wel voor PSV, maar had Ajax graag zien winnen. Het had gaaf geweest als ze de finale hadden gehaald.”

