Kiki Bertens Ⓒ USA Today Sports

AMSTERDAM - De nabije toekomst van Kiki Bertens is in nevelen gehuld. Wanneer gaat coach Raemon Sluiter zich weer bij haar aansluiten? Gaat Bertens - net als vorig jaar - het lucratieve eindejaarstoernooi halen? Marcella Mesker en John van Lottum, twee Nederlandse ex-profs, proberen voorzichtig in de toekomst te kijken. Conclusie: Bertens is zelf aan zet.