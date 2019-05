Verstappen zoekt met ’extra grip’ naar podiumplaats in Barcelona

De Formule 1-coureur van Red Bull begint in Barcelona met een verbeterde versie van zijn racewagen, maar hij is zeker niet de enige. „Elk team brengt updates mee en hopelijk brengen de onze ons meer dan de concurrentie, waardoor we hopelijk dichter bij de kop van het veld komen”, laat hij weten op Verstappen.nl.

Volgens de huidige nummer 4 in de WK-stand is er momenteel in de ontwikkeling van de bolide geen specifiek gebied dat bijzondere aandacht krijgt. „Het gaat om allemaal kleine dingen die beter kunnen, zowel qua powerunit als het chassis van de auto. Uiteindelijk zijn we gewoon op zoek naar meer grip, zowel aan de voorzijde als aan de achterzijde. Ik hoop dat het er hier in Barcelona al uitkomt.”

Verstappen bewaart goede herinneringen aan de GP in Barcelona. In 2016 schreef hij daar als jongste Formule 1-coureur ooit een Grand Prix op zijn naam. Het was destijds zijn eerste race voor Red Bull Racing.

„Inhalen is niet gemakkelijk op Barcelona”, weet Verstappen maar al te goed. „Volgens mij moet je sowieso anderhalve seconde sneller zijn dan je voorganger en dan ook nog een hogere topsnelheid hebben, om echt te kunnen inhalen. In die zin is deze race gewoonlijk niet de allerspannendste. Maar zo heb ik mijn eerste wedstrijd hier ook gewonnen. Als inhalen hier makkelijk zou zijn, was dat niet gebeurd.”