Koninklijk bezoek voor Golden Boy De Ligt

Woensdagavond kreeg de Ajax-aanvoerder een zware klap te verwerken. In de slotseconde werd hij met Ajax uitgeschakeld in de halve finale van de Champions League. In de rust stonden de Amsterdammers nog met 2-0 voor, maar uiteindelijk trokken De Ligt en zijn ploeggenoten aan het kortste eind door drie treffers van Lucas Moura, waarvan één in de 96e minuut.

De 19-jarige verdediger kon niet thuis in alle rust zijn kater verwerken. Hij werd donderdagmiddag namelijk door koning Willem-Alexander en koningin Maxima op Paleis Noordeinde uitgenodigd voor een koninklijke lunch, samen met 27 andere gasten. „Een enorme eer om te mogen lunchen met onze koning en koningin”, liet De Ligt weten op Instagram.

De gastenlijst bestond uit personen die in de afgelopen periode een prijs of onderscheiding hebben ontvangen voor hun prestaties in verschillende sectoren, zoals sport, wetenschap kunst & cultuur en media. In het geval van de Ajacied ging het om de winst van de Golden Boy Award. Patrick Roest, Suzanne Schulting en Bibian Mental waren tevens aanwezig bij het koninklijk echtpaar.