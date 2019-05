Seizoen Suarez voorbij

Suarez deed afgelopen dinsdag nog de hele wedstrijd mee in en tegen Liverpool. Door de afgetekende nederlaag van 4-0 werd Barcelona in de halve finales van de Champions League verrassend uitgeschakeld. Het eerste duel met de Engelse club had de Spaanse ploeg met 3-0 gewonnen.

Suarez reageerde na de afgang in Liverpool ontgoocheld. ,,Bij de laatste goal stonden we te kijken als een paar schooljongens'', zei de oud-Ajacied. ,,Niemand bij ons lette op. Dat is onvoorstelbaar en onvergeeflijk.''

De 32-jarige Suarez is dit seizoen tot dusver goed voor 25 goals in 49 wedstrijden in alle competities. Barcelona speelt op 25 mei in de Spaanse bekerfinale tegen Valencia. Eerst volgen nog de resterende competitiewedstrijden tegen Getafe en Eibar.