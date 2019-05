’Teleurstelling vreet energie’

Matthijs de Ligt met op de achtegrond Daley Blind. Ⓒ Hollandse Hoogte

AMSTERDAM - Eén van de eerste dingen waar Ajax-aanvoerder Matthijs de Ligt over sprak na de zo pijnlijke uitschakeling in de halve finale van de Champions League was het belang om met het oog op de titelstrijd snel de scherven bijeen te rapen. „Zondag tegen FC Utrecht moeten we er weer staan.” Telesport sprak met voormalig bondscoach Bert van Marwijk als ervaringsdeskundige en sportpsycholoog Afke van de Wouw over de impact van zo’n mentale dreun op een spelersgroep en hoe je daarmee het beste omgaat.