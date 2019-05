Van der Poel wint ook op mountainbike

De 24-jarige renner van Corendon-Circus legde de 18,5 kilometer in La Roche-en-Ardenne af in 42 minuten en 4 seconden. De winnaar van de Amstel Gold Race was veertig seconden sneller dan zijn landgenoot Hans Becking. De Belg Quinten Hermans werd derde.

Van der Poel bereidt zich bij de Belgian Mountainbike Challenge voor op de eerste wereldbekermanche van het seizoen in het Duitse Albstadt (17-19 mei). De wedstrijd in België eindigt zondag.