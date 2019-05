‘Zandvoort boezemt coureurs angst in’

Vlnr: Pierre Gasly, Valtteri Bottas, Carlos Sainz, Sebastian Vettel en George Russell. Ⓒ EPA

Ook in Spanje ging het donderdag tijdens de mediadag in aanloop naar de Grand Prix van Spanje van aankomend weekeinde veelvuldig over Zandvoort. De reacties van de coureurs op een mogelijke terugkeer naar Nederland liepen enigszins uiteen, al was het grootste gedeelte positief.