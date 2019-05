Fantastische Van Gerwen vernedert Wright

In Sheffield rekende de beste darter van de wereld overtuigend af met Peter Wright: 8-1 in legs. Een week geleden verloor Van Gerwen nog verrassend van Daryl Gurney, maar deze keer was hij wel bij de les. Van Gerwen gooide acht van zijn negen dubbels erin en kwam uit op een gemiddelde van bijna 111.

Afgelopen weekeinde maakte Van Gerwen ook al indruk. Bij het Austrian Darts Open veroverde hij zijn vierde titel dit jaar op de Europese Tour door in de finale Ian White te verslaan. Een week eerder won hij al het German Darts Open.

Cross koploper

Rob Cross is ook met nog een speelronde voor de boeg nog altijd de koploper in de Premier League. De darter uit Engeland ontdeed zich van Mensur Suljovic en heeft een punt meer dan Van Gerwen.

Tijdens de laatste speelronde neemt Cross het volgende week op tegen James Wade. Van Gerwen, die de reguliere competitie sinds 2013 altijd als eerste afsloot, stuit dan op Suljovic. Een week later zijn de play-offs in de Londense O2 Arena.

De eerste plaats in de reguleiere competitie is goed voor een bedrag van ruim 29.000 euro. De hoofdprijs in de Premier League bedraagt circa 290.000 euro.

Uitslagen Premier League

Michael Smith - James Wade 7-7

Mensur Suljovic - Rob Cross 4-8

Daryl Gurney - Gerwyn Price 7-7

Michael van Gerwen - Peter Wright 8-1