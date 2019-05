Arsenal overtuigend naar finale Europa League

De Engelse ploeg won ook in de return van Valencia. Het duel in Spanje eindigde in 2-4. Vorige week was Arsenal met 3-1 te sterk voor de Spaanse ploeg.

Voor Valencia kwam Kevin Gameiro twee keer tot scoren (1-0 en 2-2). Pierre-Emerick Aubameyang (drie) en Alexandre Lacazette troffen doel namens de bezoekers.

Arsenal speelt op 29 mei in de finale in Bakoe tegen Chelsea of Eintracht Frankfurt. Die twee ploegen zijn op dit moment aan het verlengen.