Bertens boekt grootse zege

De Nederlandse ging vorig jaar in de finale van het grote graveltoernooi onderuit tegen de ijzersterke Tsjechische, maar deze keer was ze een klasse beter dan de huidige nummer twee van de wereld. Bertens zegevierde met 6-2 en 6-3 en treft vrijdag in de halve eindstrijd Sloane Stephens. De andere halve eindstrijd gaat tussen Belinda Bencic en Simona Halep.

„Ik heb een paar koppen koffie gedronken. Dat hield me scherp”, zei de Nederlandse na afloop. Bertens brak Kvitova in de eerste set twee keer en maakte de drievoudig winnares van het toernooi in Madrid ook in de tweede set direct een servicegame afhandig.

Kvitova brak terug, maar vervolgens nam Bertens opnieuw een voorsprong met een fabelachtige backhandreturn. ’Een aardig balletje’, vertelde coach Raemon Sluiter haar op de baan. Een paar games later was de buit binnen voor de nummer zeven van de wereld.

Bertens tilde de stand in onderlinge ontmoetingen met Kvtitova naar 3-3. Onlangs moest ze in Stuttgart nog buigen voor de tweevoudig winnares van Wimbledon.