Ook Engelse finale in Europa League

Chelsea en Arsenal verzekerden zich donderdagavond van een plek in de eindstrijd, die op 29 mei in Baku wordt afgewerkt. De Champions League-finale gaat tussen Liverpool en Tottenham Hotspur, dat zich woensdagavond in een bizar duel langs Ajax vocht: 2-3.

Arsenal won met 4-2 op bezoek bij Valencia, na een 3-1 zege in eigen huis.Chelsea ontdeed zich donderdagavond in eigen huis van Eintracht Frankfurt. Op Stamford Bridge moest een penaltyreeks eraan te pas komen om Eintracht Frankfurt uit te schakelen. Net als in Duitsland eindigde het duel in een gelijkspel: 1-1.

Hazard de beslisser

Eden Hazard schoot de beslissende penalty erin. Voor Eintracht scoorde Jonathan de Guzman vanaf de stip, maar zijn ploeggenoten Martin Hinteregger en Goncalo Paciencia misten. Net als Cesar Azpilicueta aan de kant van Chelsea.

Namens Chelsea zorgde Ruben Loftus-Cheek na een half uur voor de fraaie 1-0. De 23-jarige Engelsman vond met een bekeken schot de verre hoek en zorgde voor wat lucht bij The Blues. De spanning keerde echter snel terug in de tweede helft. Luka Jovic trok de zaken in de 49e minuut weer gelijk. Die ontsnapte aan de aandacht van het centrale duo van Chelsea en schoot beheerst binnen.

In de verlenging had Frankfurt het beste van het spel en David Luiz haalde een inzet van de ingevallen Sebastien Haller van de lijn. Azpilicueta zag een doelpunt worden afgekeurd wegens een overtreding.

Valencia - Arsenal

Kevin Gameiro zorgde voor een goede start van Valencia in Mestalla. De spits, die de Europa League al vier keer won, opende in de elfde minuut de score. Zes minuten later sloeg Pierre-Emerick Aubameyang terug. In de tweede helft maakte Alexandre Lacazette namens Arsenal de 1-2. Gameiro maakte opnieuw gelijk, maar daarna sloeg opnieuw Aubameyang twee keer toe.

Dolle Blijdschap bij Pierre-Emerick Aubameyang na de 1-1. Ⓒ BSR Agency

Sinds de invoering van de Europa League in 2009 is het de derde keer dat twee ploegen uit hetzelfde land de finale hebben gehaald. In 2011 was Porto met 1-0 te sterk voor Braga. In 2012 bleef Atlético Madrid in de eindstrijd Athletic Bilbao de baas (3-0). Het is wel de eerste keer in de Europa League dat twee clubs uit dezelfde stad in de finale tegen elkaar uitkomen.