Siem de Jong: ’Goede deal voor Ajax en PSV’

Siem de Jong Ⓒ De Telegraaf

SYDNEY - Het zijn spannende tijden voor Siem de Jong. Enerzijds omdat in de komende weken wordt bepaald waar hij volgend seizoen speelt, anderzijds omdat hij met Sydney FC strijdt om de Australische landstitel. De 30-jarige aanvaller, die wordt gehuurd van Ajax, voelt zich naar eigen zeggen weer topfit. Hij geniet van het leven Down Under en toont zich dankbaar voor de kansen die hij bij The Sky Blues heeft gekregen. De Telegraaf zocht hem op.