Een-tweetje tussen De Jong en De Boer (nog) niet aan orde

De Jong vertrok vorige zomer in overleg met Ajax-trainer Erik ten Hag op huurbasis naar Sydney FC. In Australië werd hij gepresenteerd als een grote speler. „Het spel golft hier op en neer, dus ik ben fysiek een stuk sterker geworden”, vertelt De Jong, die nog niet met Ajax heeft gesproken. „Dat komt wel als ze in een wat rustigere fase zitten.”

Zijn droom om in Amerika te voetballen, heeft hij nooit onder stoelen of banken gestoken. Frank de Boer, de man met wie De Jong bij Ajax vier landstitels veroverde, is momenteel trainer van Atlanta FC. De Jong lacht: „Nee, daar is niet over gesproken. Ik volg Frank uiteraard wel en vaak is het in het voetbal zo dat je de juiste mensen moet kennen. Maar voorlopig focus ik me op Sydney en daarna op Ajax. Zodra ik met de club heb gesproken, beslis ik over mijn toekomst.”

