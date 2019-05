’Tom is een God in Italië’

Tom Dumoulin is mateloos populair in Italië. Cameraploegen, fotografen en journalisten staan in de rij. Ⓒ AFP

BOLOGNA - Aan populariteit heeft Tom Dumoulin in Italië alleen maar gewonnen. Cameraploegen, fotografen en journalisten staan in de rij om een vragenvuur op hem los te laten. De 28-jarige Limburger steekt even zijn duim op als hem dat wordt gevraagd. Even lachen bij een roze banner, ten teken dat hij weer terug is in La Corsa Rosa, is hem ook niet te veel. Hij weet inmiddels dat de plichtplegingen bij zijn status van toprenner horen, maar verlangt naar morgen als hij zijn benen weer kan laten spreken.