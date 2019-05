’Koning heel erg trots op Ajax’

Daar kreeg de aanvoerder van Ajax een dag na de verbijsterende en pijnlijke Champions League-uitschakeling door Tottenham Hotspur met 27 andere genodigden door koning Willem-Alexander en koningin Maxima een ’uitblinkerslunch’ aangeboden.

Bekijk ook: Koninklijk bezoek voor Golden Boy De Ligt

„Het was heel erg leuk om de koning en koningin te ontmoeten. Ze waren heel aardig”, zei de Golden Boy, het grootste voetbaltalent van Europa, na het bezoek aan Den Haag. Het koninklijk paar had troostende woorden voor de international en zijn ploeggenoten van Ajax.

„De koning was heel erg trots op ons dat we zo ver waren gekomen in de Champions League”, aldus De Ligt, die ook verguld was de andere mensen te ontmoeten die een onderscheiding in hun vak hadden gekregen. Aan de reacties van de andere genodigden, merkte ik hoe erg onze prestaties leefden in Nederland.”