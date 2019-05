’Beangstigend hoe Roglic zich ontwikkelt’

Paul Martens, die ook al jaren een vaste waarde is bij de ploeg die nu Jumbo-Visma heet, zag de 29-jarige Sloveen beter en beter worden. „Zijn ontwikkeling is beangstigend”, zegt de Duitse wegkapitein - zeg maar de aanvoerder - aan de vooravond van de Giro d’Italia. Roglic, vorig jaar al vierde in de Tour, behoort tot de favorieten.

Martens, de routinier die begint aan zijn tiende grote ronde, spreekt van een geleidelijk groei. „Maar exponentieel in vergelijking met wat ’normale’ renners meemaken. Primoz kwam al als een komeet met winst van de tijdrit in zijn eerste Giro. Meestal zie je dat groei bij een renner af en toe even een plateau kent. Bij hem niet, het gaat alleen maar omhoog.”

Leezer reed samen met Roglic in de Tour van 2017. „Toen had hij al een grote stap gezet, was hij veel zelfverzekerder. Hij zocht toen zijn etappes uit. Primoz kan heel snel informatie verwerken. Hij is heel pragmatisch, denkt heel goed na over wat hij wel en niet moet doen om verder te komen. Zo’n ontwikkeling zie je niet aankomen, al dachten we bij de eerste inspanningstesten wel: oei, wat een fenomeen.”

Leezer rijdt opeens in een ploeg die misschien wel de koers moet dragen. „Ik ben twaalf jaar beroepsrenner. Het kwam wel eens voor dat we de leiding hadden, maar niet eerder voor een renner die altijd een stabiel hoog niveau haalt.”

Martens was er, net als Leezer, bij toen Roglic vroeg in het jaar de Ronde van de Verenigde Arabische Emiraten won. Met de Sloveen, na winst in de ploegentijdrit, vanaf het begin in de leiderstrui. „Een mooie ervaring, ik had sowieso nog nooit een ploegentijdrit gewonnen”, vertelt de Duitser, die ervoor waakt het rondje door de woestijn te vergelijken met de Giro. „Zelfs niet met de Tirreno. Daar en hier heb je veel meer favorieten en vraagt het parcours ook technisch veel meer van een renner.”

Het kan zo maar dat Roglic zondag al in het roze rijdt. „De Giro gaat andere koek zijn. Wij moeten niet arrogant zijn en denken dat we de koers dan volledig kunnen controleren. Het is geen Sky-scenario. Als wij zo dominant zouden koersen zijn we in de derde week nergens.”