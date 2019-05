La Liga verplaatst wedstrijden om Lieke Martens en co

Dit zou de Spanjaarden de kans moeten geven om de Barça-dameswedstrijd op televisie te bekijken vóór de 38e en laatste speeldag van La Liga, meldt Der Spiegel. Bij FC Barcelona speel Lieke Martens, bij Olympique Lyon Shanice van der Sande. Een van de twee zal dus als Champions League-winnaar aan het komende WK voetbal beginnen.

Dat vrouwenvoetbal in Spanje leeft, was al zichtbaar in maart: toen kwamen er bij de competitiewedstrijd tussen Atlético Madrid en Barcelona 60.739 toeschouwers naar het Estadio Metropolitano - zoveel fans hadden nog nooit een clubduel in het damesvoetbal bezocht.

