Recordbrekende Sébastien Haller schiet Ajax naar groepswinst in Champions League

Ten Hag had voor het duel in Istanbul verrassend een basisplaats ingeruimd voor André Onana. De laatste keer dat de Kat van Kameroen – voor zijn dopingschorsing – voor Ajax in actie kwam, was op 31 januari van dit jaar. Het vervangen van zijn keeper was overigens niet de enige wissel die Ten Hag doorvoerde.

Zo zat Haller op de bank, waardoor Dusan Tadic in de punt van de aanval startte. Op de flanken verving David Neres zijn Braziliaanse landgenoot Antony en was er ook een basisplaats voor Mohamed Daramy. Davy Klaassen mocht het ook weer eens vanaf het begin laten zien, omdat Edson Álvarez geschorst was. Perr Schuurs verscheen ook aan de aftrap. Hij verving Jurriën Timber. Ook Nicolás Tagliafico mocht zich weer eens laten zien. De Argentijnse linksback mocht starten, omdat Daley Blind rust kreeg.

Penalty

Ajax kwam scherp uit de startblokken en was via Schuurs en Daramy dicht bij de openingsgoal. Na twintig minuten schreeuwde heel Besiktas om een penalty na een vermeende handsbal van Noussair Mazraoui. De scheidsrechter werd al snel naar de kant gefloten en dus wist iedereen bij Ajax hoe laat het was. De bal ging inderdaad op de stip en vanaf elf meter faalde Rachid Ghezzal niet. Hij schoot zijn ploeg overtuigend aan de leiding.

De Amsterdammers kregen daarna een aantal grote mogelijkheden om de schade te repareren, maar Ajax speelde zeer slordig. Het was duidelijk dat de ploeg van Ten Hag moest wennen aan de nieuwe samenstelling. Ajax mocht overigens van geluk spreken dat het niet met een grotere achterstand halverwege de kleedkamer opzocht. Vlak voor rust hield Onana zijn ploeg namelijk in leven door zich vol te storten op een inzet van Cyle Larin die van dichtbij kon uithalen.

Sebastien Haller was weer goud waard. Ⓒ HH/ANP

Haller

Ten Hag zag dat er wat moest veranderen en besloot in de rust in te grijpen. Daramy bleef achter in de kleedkamer en Haller kwam in de ploeg. Dat bleek al na tien minuten een uitstekende keuze, want het was de Ivoriaanse international die voor de gelijkmaker zorgde. De assist kwam op naam van Tagliafico die met een schitterende pass de diepte was ingestuurd door Martínez. Het betekende voor Haller alweer zijn achtste doelpunt in vijf Champions League wedstrijden. Het zijn indrukwekkende cijfers voor de spits van Ajax.

Met Haller terug in de spits bloeide Ajax na rust weer helemaal op en ook de tweede treffer kwam op zijn naam. Na een inzet van Martínez kon de spits zijn negende doelpunt in de Champions League maken. In 29 jaar lukte het nooit iemand eerder dan Haller om negen keer te scoren in zijn eerste vijf CL-duels. En dus bleek de wissel van Ten Hag goud waard woensdagavond.

De goals van de Ivoriaan waren een hard gelag voor Besiktas. De Turken zijn door de nederlaag uitgeschakeld in Europa, want ook de derde plek is nu buiten bereik.