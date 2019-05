Engelse clubs zorgen voor primeur

Tottenham Hotspur en Liverpool spelen de finale van de Champions League, Arsenal en Chelsea staan tegenover elkaar in de finale van de Europa League. Drie van die Engelse clubs komen ook nog eens uit dezelfde stad, namelijk Londen (Arsenal, Chelsea en Tottenham).

In het verleden waren er al wel twee keer volledig Engelse finales. In 2008 speelde Manchester United tegen Chelsea in de finale van de Champions League. United won destijds via strafschoppen (6-5), met een hoofdrol voor doelman Edwin van der Sar. In 1972 speelden Tottenham Hotspur en Wolverhampton Wanderers tegen elkaar in de finale van de toenmalige UEFA Cup. De Spurs wonnen met 2-1.

