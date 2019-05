Van der Poel ontevreden na merkwaardige zege

Na 18 kilometer in de tijdrit afgelegd te hebben, kwam ’VDP’ achter een tractor te zitten. Hierdoor verloor hij tijd. Toch eindigde Van der Poel als eerste, met nog 40 (!) seconden voorsprong op de nummer twee. „Iemand gaat er nog wel twee minuten afdoen”, zei hij na afloop tegen Het Nieuwsblad.

De ietwat negatieve uitspraak komt waarschijnlijk voort uit het feit dat de Nederlandse kampioen naar eigen zeggen nog niet lekker op zijn mountainbike zit. „Op dit moment voelt het nog een beetje raar. De positie is helemaal anders. Als ik progressie wil maken, moet ik gewoon vaker op de mountainbike rijden. Door het klassieke voorjaar is dat er nog niet echt van gekomen.”

Van der Poel heeft zelfs wat last van zijn rug, door de houding op de mountainbike. „De overstap naar de mountainbike is de meest specifieke. Op dit moment hebben we nog niet gevonden hoe we die comfortabel kunnen maken”, vertelt ploegleider Christoph Roodhooft van Corendon-Circus aan de Belgische krant.

VDP bereidt zich bij de Belgian Mountainbike Challenge voor op de eerste wereldbekermanche van het seizoen in het Duitse Albstadt (17-19 mei). De wedstrijd in België eindigt zondag.