Hazard hoopt Chelsea met prijs te verlaten

„Ik wil iets winnen voor deze club en voor dit team, dat is het enige waar ik nu mee bezig ben”, zei Hazard na de halve finale tegen Eintracht Frankfurt, die via strafschoppen werd beslist. „We zijn blij, maar de klus is nog niet geklaard. We hebben nog de finale tegen Arsenal te gaan. Als dat mijn laatste wedstrijd voor deze club wordt, dan ga ik er alles aan doen om een prijs te pakken.”

De 28-jarige Belg wordt al geruime tijd in verband gebracht met een transfer naar Real Madrid. Hazard heeft openlijk aangegeven dat hij een transfer naar de Spaanse grootmacht wel ziet zitten. Zijn contract bij Chelsea loopt volgend jaar af en dus is de kans groot dat de Engelsen hem komende zomer gaan verkopen. „Iedereen bij Chelsea wil dolgraag dat hij blijft en hier zijn carrière afsluit”, zegt teamgenoot Ruben Loftus-Cheek. „Maar Eden beslist. Welke keuze hij ook maakt, wij zullen die respecteren.”

Bekijk ook: Ook Engelse finale in Europa League

Bekijk ook: Engelse clubs zorgen voor primeur