’Blokhut’ grootste update voor Verstappen

Natuurlijk weten de Nederlandse fans Max Verstappen weer te vinden in Barcelona. De Limburger is terug op de plek waar hij drie jaar geleden historie schreef. Ⓒ RED BULL RACING

BARCELONA - De Grand Prix van Spanje wordt voor Red Bull Racing sowieso het begin van een nieuw tijdperk. In Barcelona neemt het team een fonkelnieuw motorhome in gebruik. Een gigantisch houten gevaarte, van alle gemakken voorzien, geldt vanaf nu als home away from home.