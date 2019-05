„We proberen allemaal nog vat te krijgen op de banden, te begrijpen hoe ze op hun best werken. Het is ingewikkelde wetenschap”, aldus de Brit van Mercedes in aanloop naar de Grote Prijs van Spanje in Barcelona.

Vrijwel alle teams klagen over het rubber van Pirelli. De auto’s hebben moeite om er grip mee te krijgen. Haas F1 is de grootste mopperaar. Teambaas Günther Steiner zag dit seizoen zijn coureurs pas één keer in de top tien eindigen. „De banden beheersen de Formule 1 en dat zou niet moeten”, zei hij. Sebastian Vettel zei in Barcelona dat Ferrari ook worstelt met de banden. „Zoals wij niet begrijpen waarom ze bij ons niet goed werken, begrijpen ze bij Mercedes waarschijnlijk niet waarom ze bij hen wel werken”, aldus de Duitser.

Feit is dat Ferrari de snelste bolide heeft, maar Mercedes de eerste vier races van dit jaar heeft gewonnen. Mercedes haalde zelfs steeds de eerste en tweede plaats binnen.

Bekijk ook: Nieuws uit Brazilië schokt Vettel