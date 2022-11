Premium Het beste van De Telegraaf

Op het alom gehanteerde getal van 6500 is veel aan te merken Vraagtekens blijven rond dodental WK-arbeiders

Door Jeroen Kapteijns Kopieer naar clipboard

Enkele arbeidsmigranten nemen even pauze Ⓒ ANP/HH

DOHA - Eén van de voorgestelde acties om stil te staan bij het lot van arbeidsmigranten in Qatar is de oproep aan het publiek om bij de WK-wedstrijden van Oranje in de 65e minuut op te staan en te applaudisseren voor de overleden bouwvakkers. Het is een initiatief van de Pro2Foundation, die zich inzet voor Nepalese arbeidsimmigranten die vaak de gevaarlijkste en zwaarste banen krijgen toegeschoven. Die 65e minuut is gekozen vanwege het aantal van 6500 dode arbeidsmigranten dat al jarenlang de ronde doet, maar waar serieuze vraagtekens bij te plaatsen zijn.