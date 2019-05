’Meteen belangrijke dag voor Dumoulin’

Breukink vermoedt dat die klim van 2,1 kilometer al meteen voor best grote verschillen kan gaan zorgen, zeker als de topfavorieten zich laten gelden. „Primoz Roglic is in supervorm en toch wel dé favoriet voor de zege in de proloog. Natuurlijk is hij ook een van de topfavorieten voor de eindzege in de Giro, hij verkeert in een zeer goede vorm.”

De voormalig renner van onder anderen Rabobank en ONCE verwacht dat Dumoulin en Roglic gaan strijden voor de dagzege in de proloog en dus ook meteen de roze leiderstrui mogen aantrekken. „Het parcours van de proloog is ook voor Tom gunstig. Het zal tussen die twee gaan. Ik denk dat Victor Campenaerts (onlangs verbrak de Belg het werelduurrecord, red) tekort zal komen in de klim.”

Koele kikker

Hij vervolgt: „Voor mannen die sterk zijn in vlakke tijdritten is die klim net wat te zwaar. Al is het voor iemand als Simon Yates gunstig dat het niet zo ver is. Dat geldt ook voor kopmannen als Vincenzo Nibali, Mikel Landa en Miguel Ángel López. Zij zullen de schade beperkt willen houden en het verschil binnen de halve minuut proberen te houden. Het moet niet meteen al richting de minuut gaan oplopen.”

Breukink denkt niet dat Roglic al te vroeg heeft gepiekt dit seizoen. „Nee, ik denk dat hij echt klaar is voor deze proloog. De zwaarte van deze Giro ligt echt in de derde week, misschien dat hij het dan lastig gaat krijgen. Maar vergis je niet, hij is echt een koele kikker en kan lang op hoog niveau fietsen. Dat heeft hij al laten zien.”

Erik Breukink Ⓒ ANP

Fietswissel

Dumoulin gaf donderdag aan een fietswissel te overwegen, in deze openingstijdrit van de Giro d’Italia. Het parcours telt acht kilometer, waarvan er 5,9 vlak zijn en de laatste 2,1 kilometer moet er een muur bedwongen worden met een gemiddelde stijging van 9,7% naar San Luca. De 28-jarige Limburger denkt er aan om voor het laatste deel een ’gewone’ fiets te pakken. „We gaan het bekijken, dat is het overwegen waard, maar dat houd ik nu nog voor mijzelf”, aldus de kopman van Team Sunweb.

De Rhedenaar denkt niet dat de Limburger dat gaat doen uiteindelijk. „Het ligt eraan hoe je klimt op een tijdritfiets. Maar met deze relatief korte afstand is fietsen niet per se superzwaar. Als je zegmaar steil kan klimmen zou ik niet wisselen. Dat verlies dat je oploopt maak je niet meer goed.” Vlak voor de klim zit een flauwe bocht, wellicht dé plek om te wisselen? „Ik zou het niet doen.”

Zelf overwoog hij het zelf wel ooit, in de klimtijdrit naar de Mont Ventoux, in de Tour de France van 1987. „Het was zelfs mijn eerste Tour. De eerste zes kilometer was vlak. Je wist eigenlijk dat je deze rit op een gewone fiets moest rijden. Uiteindelijk won Jean-Francois Bernard de tijdrit. Hij wisselde dus wél na zes kilometer zijn tijdritfiets voor een normale. Maar ik heb het toen ook wel overwogen, maar dus niet gedaan.”

De proloog en dus ook de Ronde van Italië start zaterdag om 16.50 uur in Bologna.