Liverpool mét Salah op jacht naar ’nieuw mirakel’

De Egyptische topschutter van de Premier League (22 doelpunten) traint weer mee met de selectie van manager Jürgen Klopp, nadat hij dinsdag de return tegen FC Barcelona in de halve finales van de Champions League had moeten overslaan vanwege een hersenschudding. Salah liep die vorige week op in het gewonnen competitieduel met Newcastle United (3-2).

„De situatie van ’Mo’ zag er dinsdag al weer goed uit tijdens de festiviteiten na afloop”, zei Klopp met een glimlach. Zonder Salah en de eveneens geblesseerde Roberto Firmino won Liverpool de return op Anfield met 4-0, genoeg om na de 3-0-nederlaag in Camp Nou de finale te halen. „Het is een week van mirakels, van grote voetbalmomenten”, zei Klopp. „En de week is nog niet voorbij, zondag hoort er ook bij. Misschien wordt dat weer zo’n groot moment.”

Liverpool gaat de laatste speelronde in met één punt achterstand op Manchester City, dat uit tegen Brighton & Hove Albion speelt. De ’Reds’ ontvangen Wolverhampton Wanderers.

