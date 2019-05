Schorsing voor Neymar na slaan toeschouwer

De tuchtcommissie van de Franse bond FFF legde de aanvaller van de Franse kampioen een schorsing op van vijf duels, waarvan twee voorwaardelijk. De schorsing gaat in op maandag 13 mei. Het houdt in dat Neymar zaterdag nog mee kan doen tegen Angers in de Franse competitie, maar de laatste twee wedstrijden in de Ligue 1 mist.

Neymar liet zich gaan na de finale van de Franse beker, waarin zijn club na strafschoppen verloor van het veel minder hoog aangeslagen Stade Rennes. Bij de prijsuitreiking, waarin ook de verliezers via een trap op de tribune omhoog wandelden richting het erebordes, liet de Braziliaan zich provoceren door een toeschouwer. Neymar maakte vervolgens een slaande beweging naar de man. Diverse supporters legden het voorval vast op de camera met hun mobieltje, waarna de ophef ontstond.

„Je moet eens leren voetballen”, zou de man naar Neymar hebben geroepen. De Braziliaan pikte dat niet. „Heb ik verkeerd gehandeld? Ja, maar zoiets laat je niet koud”, schreef de vedette op Instagram. Coach Thomas Tuchel veroordeelde het gedrag van Neymar, die door de schorsing niet alleen de laatste twee competitiewedstrijden tegen Dijon en Reims mist, maar ook het duel om de Franse Supercup begin augustus in de Chinese stad Shenzhen.

Neymar werd onlangs ook voor drie Europese duels geschorst wegens het beledigen van de arbitrage. De Braziliaanse sterspeler wond zich na de uitschakeling van PSG in de Champions League door Manchester United op over de scheidsrechters en uitte zijn kritiek op Instagram.