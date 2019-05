Lastige training voor Verstappen

De nummer vier in de WK-stand klaagde tijdens de sessie over een raar gevoel bij het accelereren. In de slotfase van de training kwam hij niet meer in actie en sleutelden zijn monteurs in de pitbox druk aan de bolide van de Nederlander. Er leek sprake te zijn van een olielek.

Door de problemen werd niet helemaal duidelijk wat de aerodynamische updates op de Red Bull precies opleveren voor Verstappen. Al was de achtste plaats van teamgenoot Pierre Gasly niet direct een goed signaal.

Valtteri Bottas noteerde de snelste tijd op het Circuit de Catalunya. De Fin kwam in zijn Mercedes tot een tijd van 1:17,951. Daarmee was hij iets sneller dan Ferrari-coureur Sebastian Vettel, die een rondje van 1:18,066 reed. Charles Leclerc (1:18,172) was de nummer drie op tijdentabellen.

Bottas kwam net als Verstappen niet meer de baan op in de slotminuten van de training. Net als de Limburger kampte hij met een olielek. Wereldkampioen Lewis Hamilton (1:18,575) besloot de sessie als vierde.

Romain Grosjean, Carlos Sainz, Kevin Magnussen, Gasly, Daniil Kvyat en Nico Hülkenberg completeerden de top tien. Een crash van Lance Stroll met nog één minuut op de klokken zorgde voor een vroegtijdig einde van de eerste vrije training.