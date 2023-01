PSV richt vizier op Thorgan Hazard

De inmiddels 29-jarige Belgisch international stond in het verleden al meerdere keren op de nominatie om naar PSV te komen, maar koos telkens voor een andere optie. Nu hij bij Borussia Dortmund weinig aan spelen toekomt, staat hij open voor een verhuur en lijkt PSV goede papieren te hebben om hem binnen te loodsen.

Zijn vader Thierry Hazard, die zijn zaken behartigt, bevestigt, dat de kans groot is, dat Thorgan Hazard verhuurd gaat worden, omdat hij momenteel te weinig aan de bak komt bij Borussia Dortmund. ,,Het klopt, dat we aan het kijken zijn voor een oplossing voor Thorgan. Het is belangrijk dat hij aan spelen toe gaat komen. Een voetballer wil altijd spelen. We kijken naar alle mogelijkheden en hopen vandaag of morgen uitsluitsel te kunnen geven”, aldus Hazard senior, die niet wil bevestigen dat PSV de belangrijkste gegadigde is om zijn zoon die speeltijd te gaan bieden. ,,Ik wil daar nu niets over zeggen. In het voetbal kun je niet altijd over alles praten.”