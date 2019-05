Van Gerwen na galapot: ’Ik deed praktisch niets fout’

„Het belangrijkste was om mijzelf te kwalificeren, daarvoor moest ik goed spelen en gelukkig deed ik dat ook. Ik mag blij zijn met mijn optreden. Ik deed eigenlijk praktisch niets fout”, zegt hij tegen de PDC.

Bekijk ook: Fantastische Van Gerwen vernedert Wright

Hij vervolgt: „Peter speelde goed en maakte het mij moeilijk en we daagden elkaar daardoor uit. Ik geloof in mijn kwaliteiten en heb altijd geloofd dat ik de play-offs zou halen. Maar het zou geweldig zijn als ik eerste weet te eindigen.”

Verwijten

Dat Van Gerwen nu pas zeker is van de play-offs, verwijt hij zichzelf. „Ik heb teveel punten verloren. Nu moet ik volgende week alles geven en proberen druk te zetten op Rob (Cross, red).

Cross is ook met nog een speelronde voor de boeg nog altijd de koploper in de Premier League. De darter uit Engeland ontdeed zich van Mensur Suljovic en heeft een punt meer dan Van Gerwen.

290.000 euro

Tijdens de laatste speelronde neemt Cross het volgende week op tegen James Wade. Van Gerwen, die de reguliere competitie sinds 2013 altijd als eerste afsloot, stuit dan op Suljovic. Een week later zijn de play-offs in de Londense O2 Arena.

De eerste plaats in de reguliere competitie is goed voor een bedrag van ruim 29.000 euro. De hoofdprijs in de Premier League bedraagt circa 290.000 euro.