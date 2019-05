Van Bommel: ’Klap Ajax niet 1,2,3 verwerkt’

„Daar moest ik direct aan denken. Wij waren met een 2-0 voorsprong weliswaar nog niet zeker van de finale, maar het is wel te vergelijken”, aldus Van Bommel over de halve eindstrijd van destijds, waar een late treffer van Massimo Ambrosini de kansen van PSV doorboorde. Verschil was wel dat PSV op dat moment al kampioen was.

Over de situatie van Ajax zegt Van Bommel het volgende: „Als je op de drempel van de finale staat en je verliest op deze manier, dan ben je daar niet in een dag overheen. Dat schuif je niet zomaar opzij. Wie had er bij rust gedacht dat Ajax niet naar de finale zou gaan? Dat verwerk je niet 1,2,3. Voor ons verandert er verder niets. Wij moeten zorgen dat we onze wedstrijden tegen AZ en Heracles Almelo winnen. Opgeven kan je pas als het echt niet meer kan.”

Van Bommel mist zondag in de uitwedstrijd tegen AZ zijn aanvaller Hirving Lozano, voor wie het seizoen voorbij is. Hij heeft mogelijk zijn laatste wedstrijd voor PSV gespeeld. Cody Gakpo is een logische vervanger. Ook Gaston Pereiro is een optie.