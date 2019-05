Klopp hekelt UEFA: ’Op deze manier maken we voetbal dood’

Klopp reist met The Reds eerst af naar Madrid, waar op 1 juni de finale van de Champions League wordt gespeeld tegen Tottenham Hotspur. Een paar dagen later staat voor een groot deel van zijn spelers de finale van de Nations League op de rol.

Onder andere Jordan Henderson, Trent Alexander-Arnold, Georginio Wijnaldum en Virgil van Dijk krijgen te maken met een zeer druk speelschema. De Duitse oefenmeester is ontevreden met het drukke speelschema van de UEFA. „Iedereen keek mij raar aan toen ik zei dat het geen goed idee was”, zegt Klopp over de Champions League-finale en de Nations League, die te dicht op elkaar gepland zijn. „En nu staan er twee Engelse teams in de finale. Al stond er een Nederlands team in de finale, dan zou dat niks veranderen. Het probleem zou alleen naar een ander land verschuiven”, aldus Klopp tegenover de Engelse media.

Klopp vindt dat er meer rekening gehouden moet worden met de spelers. „Als we niet beter leren omgaan met onze spelers, dan is de kans groot dat we dit prachtige spel doden. Want zonder deze spelers hebben we niks.”