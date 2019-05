Bedankje van Spurs richting PSV

Spurs bekerde verder na een gelijkspel bij FC Barcelona (1-1), maar ook omdat Internazionale in eigen huis niet verder kwam dan een 1-1 tegen het al uitgeschakelde PSV. „Onze masseur Eddy Pepels heeft wel wat berichten gekregen van de Belgische internationals, want hij werkt ook bij de nationale ploeg”, aldus trainer Mark van Bommel. „Het zegt toch wel wat dat er nu nog aan die wedstrijd wordt teruggedacht.”

Richting de ontknoping van het seizoen en de titelstrijd van Ajax voert natuurlijk ook de mentale component de boventoon. Dus zal PSV zich aan alles vastklampen om alsnog kampioen te worden. „Of ik zelf weleens een soort premie in het vooruitzicht gesteld heb gekregen van een andere ploeg? Ja, met FC Barcelona in 2006. Maar dat hielp die andere ploeg niet, want we speelden gelijk”, lacht Van Bommel. „Ik kan me voorstellen dat er nu weer een sponsor van PSV is die iets in het vooruitzicht stelt voor de tegenstander van Ajax…”

De coach doelt op de titelstrijd van 2016. Een sponsor van PSV beloofde toen spelers van De Graafschap de nieuwste IPhone bij een goed resultaat tegen Ajax. Op de Vijverberg werd het 1-1, waardoor PSV alsnog kampioen werd.