Ajax treft gehavend Utrecht in spannende titelstrijd

De Amsterdammers moesten een bittere pil slikken toen Lucas Moura in de 96e minuut de Champions League-droom van Ajax aan diggelen schoot. Lang treuren zit er niet in voor de koploper van de Eredivisie, aangezien FC Utrecht alweer voor de deur staat.

Al hoeft Ajax niet te vrezen voor een fitte Utrecht-selectie. Trainer Dick Advocaat mist maar liefst zes spelers. Michiel Kramer, Urby Emanuelson, Joris van Overeem, Leon Guwara, Simon Makienok en Jean-Christophe Baheback, zijn allen niet fit genoeg om te spelen en daarnaast is het ook nog onzeker of Timo Letschert op tijd klaargestoomd kan worden voor de clash in de Johan Cruijff ArenA.

Bekijk ook: Kopzorgen Advocaat richting Ajax

„Maar de druk ligt bij Ajax”, zegt Advocaat, die met FC Utrecht al een ticket voor de playoffs voor Europees voetbal in handen heeft. „Dat was de doelstelling van dit seizoen. Wij spelen zonder druk.”

De Kleine Generaal zag ook toe hoe Ajax in de laatste seconden werd verslagen door Tottenham. „Ik geloof niet dat ze die klap al helemaal te boven zijn. Het is moeilijk om met zoiets om te gaan. Je ziet veel negatieve gezichten”, zegt de oefenmeester, die denkt dat de Ajax-trainer zijn mannen goed kan voorbereiden op de wedstrijd tegen FC Utrecht. „Ten Hag kan daar goed mee omgaan. Er staat immers een landstitel op het spel”, sluit Advocaat af, die denkt dat Ajax alles op tijd op een rijtje zal hebben staan.