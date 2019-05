Giro geen straf voor ’luitenant’ van Dumoulin

Toen Oomen hoorde dat Kelderman breuken in een sleutelbeen en nekwervel had opgelopen, maakte hij naar eigen zeggen meteen al een schakeling in zijn hoofd. „Wilco was de luitenant van Tom in de Giro. Die heeft deze koers ook nog als hoofddoel.” Maar de telefoon rinkelde nog niet. „Het bleef lang onduidelijk. Een paar dagen na die val trainden we toevallig samen. Ik zei: gast, ik weet niet wat jij vindt, maar ik sta er in ieder geval voor open om de Giro te rijden.”

Bekijk ook: Dumoulin krijgt Oomen mee als meesterknecht in Giro

Eervol

Dumoulin hield zich buiten de discussie. Maar de ploegleiding van Sunweb overtuigde Oomen, die vorig jaar in dezelfde rol negende werd in de Giro. „Toen ik in de Ronde van Baskenland reed is de knoop doorgehakt. Wel in overleg en ik denk dat ik had kunnen weigeren. Ik had graag goed willen zijn in Luik-Bastenaken-Luik, maar nu moest ik meteen op hoogtestage. En natuurlijk had ik de Tour in mijn hoofd. Een van mijn wensen is daar iets te laten zien, maar dat kan volgend jaar ook. Dit jaar rijd ik hem zeker niet. En het is ook zo: waar de ene deur dichtgaat, gaan andere juist weer open.”

Hij vond het ook wel eervol. „Het voelt als een compliment dat ze me nodig hebben. Het is ook beroepsmatig dat ik hier ben, maar dat heeft zeker niet de overhand.” Met de voorbereiding die hij heeft gehad zit een klassement rijden zoals vorig jaar er niet in. „Dat gaat niet gebeuren met deze opbouw. Ik moet me erop instellen dat het af en toe niet super zal gaan.”

Favorietenrol

Oomen ziet hoe Dumoulin met de druk van het favoriet zijn omgaat. Vorig jaar zaten ze in Jeruzalem, kort voor de proloog, samen in een busje dat belaagd werd door fans. „Tom moest plassen, maar het was bijna geen doen om door die massa heen te komen. Het was bijzonder om dat mee te maken.”

Zelf is zijn streven ook een van de beste ronderenners te worden. „Waar ik nu sta? Dat is even niet aan de orde. Door zaken als training, voeding en ervaring opdoen in grote wedstrijden wil ik stappen maken. Maar ik hoop wel ook dan normaal te kunnen gaan plassen.”