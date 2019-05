’Gio’ verwacht emotioneel afscheid in De Kuip

„Ik kijk ernaar uit”, zegt Van Bronckhorst. „Het is voor mij ook een speciale wedstrijd. Die vier jaar zijn zo snel gegaan. Het voelt raar, omdat je vanaf dat moment niet meer in De Kuip terugkeert als hoofdtrainer. Misschien in de verre toekomst, maar die periode houdt dan op. Ik weet niet wat er zondag allemaal gaat gebeuren. Ik laat het over me heen komen. De emotie die je op dat moment zult voelen, daar kun je je niet op voorbereiden. Mijn gevoel van de afgelopen vier jaar zal zondag allemaal bijeenkomen.”

Voor De Kuip hangen enorme banners van Robin van Persie, die zondag zijn spelerscarrière afsluit, en van Van Bronckhorst. Op de vraag wat de coach van dat soort verering vindt, reageert hij met een dikke knipoog. „Dat is een beetje laat, denk ik, na vier jaar. We zitten nu in de laatste week…” lacht Van Bronckhorst. „Maar het voelt goed. Daar spreekt wel waardering uit vanuit de club. Van de mensen om je heen, de fans. Dat gevoel is altijd mooi.”

De scheidend hoofdcoach voelt zich bevoorrecht. „Ik denk dat het een luxe is en mooi om aan het einde van het seizoen zo afscheid te mogen nemen als trainer. Dat is niet voor heel veel trainers weggelegd. Niet alleen bij Feyenoord, ook bij andere clubs.”

Twijfels heeft Van Bronckhorst niet meer gehad, na zijn besluit om eind dit seizoen bij Feyenoord te stoppen. „Dat gebeurt op een moment waarop je zelf voelt wat de keuze moet zijn. Daar sta ik nog steeds achter. Je sluit wel een periode van twaalf jaar af, van speler, tot assistent- en hoofdtrainer. De band met de club zal altijd blijven.”