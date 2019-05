’Er speelt iets, maar nog niet concreet’

Hij laat weten genoeg energie te hebben voor een nieuwe uitdaging en in dat opzicht is het niet stil rond de afzwaaiend hoofdtrainer van de Rotterdammers.

Al weet hij momenteel nog niet hoe zijn toekomst er komend seizoen uitziet. „Dat is nog niet duidelijk”, aldus Van Bronckhorst, die in zijn eerste klus als hoofdcoach vijf prijzen op zijn palmares bijschreef. „Er speelt wel iets, maar nog niet concreet. Ik weet niet hoe zich dat de komende weken zal gaan ontwikkelen. In dat opzicht is mijn toekomst nog niet helder.”

Op de vraag of Van Bronckhorst direct de energie heeft voor iets nieuws, is hij duidelijk. „Ik heb sowieso heel veel energie”, zegt de coach. „Maar dat is een afweging die ik zal gaan maken. Het zal meer zitten in de uitdaging bij een nieuwe club. Daarbij moet ik met meerdere dingen rekening houden, ook met familie. Ik heb genoeg energie, maar niet ten koste van alles.”