Van den Brom gelooft in wederopstanding Ajax

Dat zou goed nieuws betekenen voor AZ, dat de vierde plek van de ranglijst bezet en zondag PSV ontvangt. Doordat Ajax de beker won, geeft die positie rechtstreekse toegang tot de Europa League. Bij puntenverlies van FC Utrecht zijn de Alkmaarders zeker van de vierde plaats, ongeacht het resultaat tegen PSV. Gezien het aanzienlijk betere doelsaldo heeft AZ aan een punt in twee duels genoeg om volgend seizoen opnieuw Europa in te trekken.

Op de slotdag staat een uitwedstrijd tegen Excelsior op het programma. Voor de spelersgroep begint woensdagavond dus naar alle verwachting een welverdiende vakantie. ,,Onzin”, waarschuwt de naar FC Utrecht vertrekkende Van den Brom. ,,We zullen zondag eerst resultaat moeten halen. Niets is zo vervelend om van anderen afhankelijk te zijn.”

Van den Brom: ,,We hebben minimaal een punt nodig. Natuurlijk willen we winnen. Als dat gebeurt, dan wordt het voor mij persoonlijk een afscheid in stijl. Hebben we ons doel, het behalen van Europees voetbal, bereikt. Als trainer, als spelersgroep, als club. Dan mag je tevreden zijn.”

Ajax, dat onlangs nog tot groot ongenoegen van AZ twee jeugdinternationals van de Alkmaarders (verdediger Rio Hillen en middenvelder Kian Fitz-Jim) wist te verleiden tot een Amsterdams avontuur, kan de Noord-Hollandse buurman ditmaal een dienst bewijzen. „De vraag is hoe zij de klap van woensdag zullen opvangen”, zegt Van den Brom. „Hoe diep zij in de zorgen zitten.”

De AZ-trainer verwacht dat het allemaal wel mee zal vallen: ,,Je blijft niet vijf dagen in de rouw zitten. Bovendien hebben ze iets om voor te spelen. Maar dat geldt uiteraard ook voor PSV. En voor AZ én FC Utrecht. Vier ploegen die nog ergens zicht op hebben, dát maakt deze speelronde zo mooi.” Of Van den Brom, oud-speler van Ajax, nog een voorkeur heeft wie er woensdag met de schaal aan de haal zal gaan? ,,Nee dat maakt mij niet uit. Dat mogen ze onderling uitzoeken. Het is mooi dat het zo spannend is. Alle ogen zijn gericht op deze twee wedstrijden, maar nog iets meer op de wedstrijd van Ajax. Zij staan echt bovenaan.”