Van Bronckhorst: ‘Robin heeft gebracht wat ik voor ogen had’

Voor Giovanni van Bronckhorst heeft Van Persie exact gebracht wat hij van hem verwachtte toen hij hem anderhalf jaar geleden in Rotterdam-Zuid verwelkomde. „Zeker, ik ken hem al wat langer, vanuit onze tijd als speler”, aldus de coach. „Hij heeft gebracht wat ik voor ogen had. Zeker na het kampioenschap met het wegvallen van spelers met ervaring, zoals Dirk Kuyt. Ik wilde hem er toen al in het begin van het seizoen bij hebben, dat werd een half jaar later. De manier waarop hij zich heeft opgesteld, naar medespelers toe, met het altijd openstaan voor iedereen; ik denk dat dit een mooie eigenschap is van Robin. Hij heeft de club veel mooie momenten gegeven met zijn spel, daar ben ik hem dankbaar voor als trainer en eindverantwoordelijke bij de club.”

Buitencategorie

Van Bronckhorst ziet spelers als Kuyt en Van Persie, die jaren op het allerhoogste niveau actief zijn geweest, als een enorme pre voor een spelersselectie. Dat is gebleken. „Robin is daarin van de buitencategorie, net als Dirk. Als de mogelijkheid er is voor een club om dat soort spelers te halen, dan moet je dat altijd doen, maar dat zal niet altijd mogelijk zijn. Het is als trainer wel mooi om zo’n speler in je selectie te hebben.”

De coach reageert met een kwinkslag op de impact van Van Persie, als wordt gesuggereerd dat hij de afzwaaiende captain de opstelling een keer laat bepalen voor zijn afscheid. „Ik denk dat ik deze keer zelf maar een keer de opstelling maak. Ik denk dat dit ook een keer leuk is voor mij in de laatste thuiswedstrijd”, grapt Gio, die Van Persie de voorbije twee weken in samenspraak op de best mogelijke manier heeft klaargestoomd voor een passend afscheid van het icoon.

Afscheid

Feyenoord komt donderdag na het duel bij Fortuna Sittard nog één keer bij elkaar. Daarna viert de spelersgroep vakantie, op de internationals na die meegaan met de selectie van het Nederlands elftal voor de duels om de Nations League.