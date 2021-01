Remise schaker Van Foreest tegen wereldkampioen Carlsen

Sport

Boomstra en Georgiev dammen om wereldtitel in Eindhoven

De dammers Roel Boomstra en Alexander Georgiev strijden vanaf 28 januari in Eindhoven om de wereldtitel. De Rus is de titelverdediger, Boomstra is tweevoudig wereldkampioen. De dammers spelen twaalf partijen in de High Tech Campus van Eindhoven. Is er dan nog geen beslissing gevallen dan volgt op 12...