Guardiola klaar voor kampioenswedstrijd: ’We hebben een plan’

„De Bruyne heeft de afgelopen twee dagen getraind en hij zou kunnen meedoen”, zei City-trainer Pep Guardiola over de Belgische middenvelder. De Braziliaan Fernandinho is niet beschikbaar, maar Guardiola hoopt hem terug te hebben voor de finale van de FA Cup op 18 mei tegen Watford.

De 27-jarige De Bruyne liep vorige maand in de gewonnen thuiswedstrijd tegen Tottenham Hotspur (1-0) een knieblessure op. Hij miste de afgelopen drie duels.

City gaat de laatste speelronde van de Premier League in met één punt voorsprong op Liverpool, dat Wolverhampton Wanderers ontvangt. „Ik had een maand geleden, toen we zeven punten achter stonden, nooit gedacht in deze positie terecht te komen. Het is een droom”, aldus Guardiola. „Het zal lastig worden, maar als de wedstrijd niet goed verloopt, zullen we rustig blijven. We hebben een plan en dat zullen we gaan volgen.”