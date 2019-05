Nieuwe tik voor Ferrari, Verstappen maximaal

De Fin van Mercedes, momenteel ook de leider in de strijd om de wereldtitel, hield zijn teamgenoot Lewis Hamilton dankzij een tijd van 1:17,284 nipt achter zich. Het gat was slechts 0,049 seconde.

Het een-tweetje van het Mercedes-duo was een nieuwe tikje voor Ferrari, dat al het hele seizoen achter de feiten aanloopt en juist in Spanje hoopte terug te slaan. Op het Circuit de Catalunya waren Charles Leclerc en Sebastian Vettel tijdens de wintertests oppermachtig, maar in de tweede training noteerden ze respectievelijk de derde en vierde tijd: op 0,301 en 0,389 seconde van Bottas.

Max Verstappen kende in vergelijking met de eerste vrije training een soepele tweede sessie. Waar de Nederlander ’s morgens kampte met een olielek en niet verder kwam dan de twaalfde plaats, eindigde hij ’s middags op zijn inmiddels ’vertrouwde’ vijfde stek: +0,751.

Met zijn Red Bull-bolide kan de 21-jarige Limburger zich dit seizoen over één ronde nog niet meten met zijn rivalen van Mercedes en Ferrari. De aerodynamische updates die het team heeft meegebracht naar Spanje hebben daar voorlopig niets aan veranderd. Op wedstrijddagen is de bolide van Verstappen dit seizoen een competitiever gebleken, waardoor hij op dit moment de vierde plaats bezet in de WK-stand.

Pierre Gasly, de tweede rijder van Red Bull, besloot de tweede vrije training als zevende op 0,954 van Bottas, precies tussen Haas-coureurs Romain Grosjean (+0,869) en Kevin Magnussen (+1,071) in.

De derde vrije training begint zaterdag om 12:00 uur. De kwalificatie start om 15:00 uur