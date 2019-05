Speciale zone voor fietswisselaars bij tijdrit in Giro

Na zes redelijk vlakke kilometers begint een pittige klim van twee kilometer naar de basiliek van San Luca. Daar ligt de finish waar de eerste roze trui te verdienen is.

Onder anderen Tom Dumoulin liet in het midden of hij de tijdritfiets op dat punt omwisselt voor een normaal model. „Ik houd dat nog even voor mezelf”, zei de favoriet van Team Sunweb.

Na overleg met de teammanagers besloot de Giro-organisatie in ieder geval een zone in te richten, zoals dat twee jaar geleden bij het WK tijdrijden in Bergen ook gebeurde. Dumoulin won toen en wisselde niet van fiets. De verwachting is dat door de beperkte lengte van de tijdrit niet veel renners daadwerkelijk de voeten even aan de grond zetten. Om de tijd die daarmee verloren gaat terug te winnen lijken twee kilometer te kort.