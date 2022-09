Visumproblemen kosten Craddock WK wielrennen

Blijf zo altijd op de hoogte van al het sportnieuws. Voor het voetbal-, tennis-, schaats-, autosport-, wieler- en dartnieuws hebben we op onze website speciale pagina’s ingericht, waarop de belangrijkste zaken in deze sporten worden belicht.

Bagnaia pakt met 'perfecte ronde' pole voor MotoGP-race Aragón

16.35 uur: De Italiaan Francesco Bagnaia start zondag vanaf poleposition in de Grote Prijs van Aragón, de vijftiende race in de MotoGP van dit jaar. De coureur van Ducati was de snelste in de kwalificatie. Hij reed met een tijd van 1.46,069 de snelste ronde ooit op circuit MotorLand Aragón.

Bagnaia is de man in vorm. Hij won de laatste vier races en begint kampioenschapsleider Fabio Quartararo steeds meer te bedreigen. De Franse regerend wereldkampioen van Yamaha heeft nog 30 punten voorsprong in de WK-stand. Quartararo reed in de kwalificatie de zesde tijd en start zondag vanaf de tweede startrij.

"Ik denk dat dit mijn beste ronde ooit was. Ik geloof dat dit de perfecte ronde was", zei Bagnaia, die zijn teamgenoot Jack Miller op zijn Ducati de tweede tijd zag rijden.

Suzuki-coureur Mir mist ook MotoGP-races Aragón en Japan

15.15 uur: De Spaanse motorcoureur Joan Mir mist zondag de Grote Prijs van Aragón in de MotoGP. De wereldkampioen van 2020 neemt ook volgend weekeinde niet deel aan de Grote Prijs van Japan. Hij heeft te veel last van een enkelblessure, meldt het fabrieksteam van Suzuki.

Mir reed wel de trainingen op vrijdag en ook die op zaterdagochtend, maar besloot daarna zich terug te trekken. Hij blesseerde zijn rechterenkel enkele weken geleden door een crash bij de start van de Grote Prijs van Oostenrijk. De Spaanse wegracer miste daardoor ook al de Grote Prijs van San Marino.

Mir maakt aan het einde van dit seizoen de overstap naar het fabrieksteam van Honda en wordt dan teamgenoot van zesvoudig MotoGP-kampioen Marc Márquez.

Geen WK wielrennen voor Craddock wegens visumprobleem

15.07 uur: Lawson Craddock zal niet deelnemen aan de wereldkampioenschappen wielrennen in het Australische Wollongong. De Amerikaan, die normaal gesproken uitkomt voor BikeExchange-Jayco, miste door visumproblemen zijn vliegtuig.

Met een andere vlucht had hij nog op tijd in Australië kunnen arriveren, waar hij zowel voor de individuele tijdrit, de gemengde ploegentijdrit en de wegrace was geselecteerd. Maar op sociale media meldde Craddock (30) dat de motivatie verdwenen was. „Ik had er geen vertrouwen in dat ik dan nog voldoende tijd zou hebben om te herstellen van de Vuelta, het vele reizen en de jetlag”, schreef hij op Instagram. „Het zou moeilijk zijn om mijn beste niveau te halen. Ik ben teleurgesteld door de gang van zaken.”

Craddock werd de afgelopen twee jaar Amerikaans kampioen tijdrijden. Door zijn afzeggen bestaat de Amerikaanse ploeg voor de wegrit nog uit vijf renners: Neilson Powless, Magnus Sheffield, Keegan Swenson, Scott McGill en Kyle Murphy.