Verstappen: ’We liepen achter de feiten aan’

„We verloren in de eerste sessie wat tijd, waardoor we in de tweede aanvankelijk een beetje achter de feiten aan liepen”, concludeerde Verstappen bij de ingang van zijn motorhome, ten overstaan van een horde journalisten.

Op de vraag of hij zaterdag tijdens de kwalificatie verwacht te kunnen concurreren met zijn rivalen van Mercedes en Ferrari, die in beide sessie’s de eerste vier plekken innamen, moest Verstappen met ’nee’ antwoorden. „Op dit moment ziet dat er lastig uit.”

De 21-jarige Limburger sloot echter optimistisch af. „Het is duidelijk dat we nog aardig wat werk te verzetten hebben en qua tempo wat tekort komen, maar we hebben nog de hele avond om het hoe en wat rond de nieuwe onderdelen te analyseren. Dat moet ons morgen weer een stap voorwaarts opleveren. De auto voelt in ieder geval prima aan. De updates doen hun werk, al blijft het na één dag op de baan lastig om te zeggen in welke mate.”